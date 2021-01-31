На стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро футболисты "Палмейраса" со счетом 1:0 обыграли другой бразильский клуб "Сантос" в финальном матче Кубка Либертадорес

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На стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро футболисты "Палмейраса" со счетом 1:0 обыграли другой бразильский клуб "Сантос" в финальном матче Кубка Либертадорес.

На 85-й минуте на поле вышел нападающий Брено Энрике, которому было суждено стать главным героем встречи. На девятой компенсированной минуте второго тайма он головой отправил мяч в верхний угол ворота соперника.

Две команды из Бразилии играли в решающем матче турнира в третий раз в истории. В 2005 году до финала дошли "Сан-Паулу" и "Атлетико Паранаэнсе" , в 2006-м - "Сан-Паулу" и "Интернасьонал" .

???? ¡El gol @qatarairways de la Final de la CONMEBOL #Libertadores! Breno Lopes definió el partido y le dio la #GloriaEterna a #Palmeiras. pic.twitter.com/KcsKIrYHTs — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 31, 2021

"Сантос" вышел в финал Кубка Либертадорес в пятый раз (1962, 1963, 2003, 2011), команда уже проигрывала в 2003 году, уступив аргентинскому "Бока Хуниорс". "Палмерайс" также вышел в финал турнира в пятый раз (1961, 1968, 1999, 2000, 2021), клуб является обладателем трофея по итогам розыгрыша 1999 года.

Кубок Либертадорес - турнир среди лучших клубов стран Южной Америки (аналог европейской Лиги чемпионов). Кубок назван в честь Либертадорес (Libertadores) - исторических лидеров войны за независимость испанских колоний в Америке.