В германском Кёнигсзе российские спортсмены стали третьими в медальном зачете чемпионата мира по санному спорту. В эстафете, которая стала заключительной гонкой на турнире, победили австрийцы, вторыми оказались представители Германии, третьими - Латвии.
Россияне в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова, а также двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов стали шестыми.
В общем зачете первое место заняла команда Германии, выигравшая на соревновании четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали, второе место у австрийской команды (2-0-2).
В активе российских саночников одна золотая медаль, которую принес Роман Репилов, и одна серебряная, которую заработал Семеном Павличенко в спринте.
In honor of the World Champion Roman Repilov from @Rusluge we show his victory run from today#lugewch21 #LugeBJ22 #lugelove #koenigssee #Berchtesgaden #königssee #WorldChampionships pic.twitter.com/OeZZoM8eyi— FIL Luge (@FIL_Luge) January 30, 2021
Российская команда выступала на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation (RLF).