В германском Кёнигсзе российские спортсмены стали третьими в медальном зачете чемпионата мира по санному спорту. В эстафете, которая стала заключительной гонкой на турнире, победили австрийцы, вторыми оказались представители Германии, третьими - Латвии.

Россияне в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова, а также двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов стали шестыми.

В общем зачете первое место заняла команда Германии, выигравшая на соревновании четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали, второе место у австрийской команды (2-0-2).

В активе российских саночников одна золотая медаль, которую принес Роман Репилов, и одна серебряная, которую заработал Семеном Павличенко в спринте.

Российская команда выступала на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation (RLF).