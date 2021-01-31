Руководство футбольного клуба "Тамбов" примет окончательное решение об участии команды в весенней части чемпионата России 8 февраля

Фото: Светлана Бекетова / soccer.ru

Руководство футбольного клуба "Тамбов" примет окончательное решение об участии команды в весенней части чемпионата России 8 февраля, сообщил ТАСС спортивный директор клуба Павел Худяков. Ожидалось, что подобное решение должно быть принято 31 января по итогам собрания.

"Собрание было, обсуждали много вопросов. Повторное собрание будет 8 февраля. На нем все точно будет определено", - сказал Худяков.

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В текущем сезоне клуб Премьер-лиги оказался на грани банкротства. Общая задолженность "Тамбова" оценивается примерно в 360 млн рублей, чуть меньше половины из этого - долги по зарплате перед футболистами. Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем команда может сняться с чемпионата после зимней паузы и потерять профессиональный статус.

После 19 туров чемпионата России "Тамбов" набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице национального первенства.