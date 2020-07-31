Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная покинула тренерскую группу Этери Тутберидзе и перешла в группу Евгения Плющенко. Причиной расставания послужили завышенные требования ученицы. Она составила целый список коллег, с которыми отказывается выходить на лед.

"Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше... Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых, появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)", - написала Тутберидзе в Instagram.

Она напомнила, что когда-то фигуристка Юлия Липницкая отказывалась выходить на лед вместе со своей коллегой Евгенией Медведевой, потом сама Медведева не желала кататься с Алиной Загитовой.

"И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались", - рассказала Тутберидзе, отметив, что не планирует менять что-либо в своей системе подготовки спортсменов, так как "делает все правильно".

В мае призер чемпионата Европы Александра Трусова также перешла к Плющенко из группы Тутберидзе.

Алена Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).

Этим летом Косторная получила премию лучшему новичку ISU Skating Awards, а Тутберидзе - лучшему тренеру.