Клубы Премьер-лиги проголосовали за отмену переносов игр из-за коронавируса

Клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) в пятницу одобрили изменения в регламенте, которые исключают перенос матчей чемпионата страны по причине пандемии коронавируса, уведомляет пресс-служба РПЛ.

Далее решение будет рассмотрено на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) и в случае одобрения изменения вступят в силу с сезона-2020/21, который стартует уже 8 августа

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. В июне соревнования возобновились, однако некоторые команды столкнулись со вспышками инфекции.

В итоге в завершившемся сезоне из-за пандемии коронавируса был перенесен один матч - в 23-го туре "Краснодар" согласился перенести встречу против московского "Динамо" с 21 июня на 19 июля из-за трех случаев заражения коронавирусом у игроков столичного клуба.

"Сочи" отказался переносить игру 23-го тура с "Ростовом" после обнаружения инфекции у футболистов ростовского клуба, в составе "Ростова" на поле вышли игроки академии. Позднее "Оренбургу" и "Сочи" было засчитано по два технических поражения из-за того, что клубы ушли на карантин и не смогли принять участие в играх.