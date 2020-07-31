Пресс-служба Президента России Главу РФБ Андрея Кириленко упрекнули в бездействии и наличии гражданства США

Пресс-служба Президента России

Президент саратовского "Автодора" Владимир Родионов в интервью пресс-службе клуба открыто высказал недовольство деятельностью бывшей звезды НБА Андрея Кириленко на посту Российской федерации баскетбола (РФБ).

По его мнению, Кириленко далек от реалий современного баскетбола и слишком много времени проводит в США, являясь гражданином этой страны.

"Падение отечественного баскетбола началось задолго до прихода Кириленко на пост руководителя федерации. Изменилось ли что-то в лучшую сторону за время работы Кириленко? Если откровенно, за эти 5 лет никаких заметных улучшений не произошло. Более того, с каждым сезоном ситуация становится только хуже", - констатирует глава "Автодора".

Родионов указал на наличие системных проблем в отечественном баскетболе, которые не решаются при Кириленко, а также на абсурдность мнения главы РФБ, причисляющего мужскую национальную команду России к одной из четырех лучших европейских сборных.

"Своими высказываниями в прессе Андрей Геннадьевич каждый раз показывает, что, как чиновник, далек от реалий современного баскетбола. В недавнем интервью "Спорт-Экспрессу" он сам признался, что последние 4 месяца безвылазно провел с семьей в США. Как может человек успешно руководить серьезной организацией, когда такое продолжительное время находится в чужой стране?", - возмущается президент саратовского клуба.

???? Владимир РОДИОНОВ: "Я не стодолларовая купюра, чтобы нравиться Кириленко"????

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Президент "Автодора" Владимир РОДИОНОВ отреагировал на публичный выпад президента Российской Федерации Баскетбола.

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Родионов также указал на игнорирование при выборах президента РФБ официального заявления президента РФ Владимира Путина, запрещающего чиновникам иметь двойное гражданство.

"Как вообще с логической точки зрения лицо, имеющее иностранный паспорт, может возглавлять национальную федерацию баскетбола?! Ведь РФБ является организацией, напрямую подчиненной государственному органу - Министерству спорта, которое, в свою очередь, выделяет дотации и финансирует все сборные, направляя их на соревнования", - отмечает он.