yobro10 / DepositPhotos В Орландо возобновился чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации

yobro10 / DepositPhotos

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20 возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В первом матче после возобновления сезона "Нью-Орлеан" в Орландо уступил "Юте" со счетом 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27). Самыми результативными игроками стали защитник "Юты" Джордан Кларксон и форвард "Нью-Орлеана" Брэндон Ингрэм, набравшие по 23 очка.

В другом матче дня "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24). Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис. В его активе 34 очка, восемь подборов и четыре передачи.

После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все команды проведут по восемь матчей для определения посева в плей-офф, который по плану должен стартовать 17 августа. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции.