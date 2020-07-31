Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году.

Об этом заявил в четверг местный министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на правительственном совещании, посвященном проекту создания в Карпатах высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

Бывший фехтовальщик на саблях Гутцайт также отметил, что как экс-участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов, сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП) Украины.

Руководитель ОП Андрей Ермак также сообщил о подготовке к визиту в страну главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с целью продемонстрировать ему подготовку к участию в конкурсе на проведение Олимпийских игр.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский велел чиновникам побороться за какую-нибудь Олимпиаду. Одним из вариантов являлась организация Игр совместно с Белоруссией, с подобной инициативой ранее выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Украина ни разу не проводила Олимпийские игры. Из стран бывшего СССР право принять зимние Игры в 2014 году получила только Россия.

Напомним, что проведение Олимпийских игр расписано на годы вперед. Следующие летние Игры пройдут в Токио (2021), Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028). Ближайшие свободные даты - турниры 2032 и 2036 годов. Столица зимних Олимпийских игр-2030 также пока не определена.