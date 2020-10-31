Фото: pxhere.com Французский еженедельный журнал France Football, вручающий премию "Золотой мяч" лучшему футболисту года, будет закрыт и преобразован в ежемесячное приложение к газете L'Equipe из-за проблем с финансированием

Фото: pxhere.com

Французский еженедельный журнал France Football, вручающий премию "Золотой мяч" лучшему футболисту года, будет закрыт и преобразован в ежемесячное приложение к газете L'Equipe из-за проблем с финансированием, сообщает Get French Football News.

По информации источника, руководство группы L'Equipe, частью которого является France Football, заявило о сокращении 56 сотрудников и намерении преобразовать France Football в рамках плана по уменьшению расходов. Это связано с трудностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

Журнал France Football существует с 1946 года и считается одним из самых авторитетных в мире. Премия "Золотой мяч" вручается с 1956 года. Лауреата приза определяют футбольные журналисты. Премия 2020 года была отменена из-за пандемии коронавируса.

French sports daily L'Équipe in major financial trouble - will make 56 redundancies & intend to reduce celebrated magazine France Football from being a weekly publication to merely a monthly supplement to L'Équipe, according to Les Echos.— Get French Football News (@GFFN) October 30, 2020

Первоначально на награду могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок, С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с ФИФА, с 2016 года существуют две награды - по версии издания и по версии ФИФА; награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.

Чаще всех "Золотой мяч" получал аргентинец Лионель Месси - шесть раз. Единственным вратарем в истории футбола, удостоившимся "Золотого мяча", является победитель чемпионата Европы 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин (в 1963 году). В 1975 году обладателем приза стал советский форвард Олег Блохин, в 1986 году - советский нападающий Игорь Беланов, напоминает ТАСС.