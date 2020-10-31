Английская Премьер-лига должна вернуть командам возможность совершать пять замен в одном матче. Такое мнение выразил главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит ВВС.

"В премьер-лиге стало на 47 процентов больше мышечных травм, чем в предыдущем сезоне. Это из-за отсутствия времени на подготовку и большого количества игр. В Германии и Испании разрешили пять замен, чтобы защитить футболистов. Надеюсь, лига сможет пересмотреть этот вопрос, потому что мы должны адаптироваться к ситуации с коронавирусом", - сказал Гвардиола.

Прошедший розыгрыш чемпионата Англии был возобновлен в июне после вызванной пандемией коронавируса паузы, командам позволили совершать по пять замен в матчах.

Перед началом текущего сезона 11 из 20 клубов проголосовали за возвращение к традиционному формату проведения турнира с тремя заменами в одной игре.

???? "It is not about one club."



Manchester City boss Pep Guardiola is among the Premier League managers calling for five substitutes per match because of a rise in muscle injuries this season.



???? https://t.co/wUriE4TQQ3#bbcfootball pic.twitter.com/qDzQKWX18B— BBC Sport (@BBCSport) October 30, 2020

Сейчас "Манчестер Сити" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав восемь очков в пяти матчах. Сегодня "горожане" под предводительством Гвардиолы на выезде сыграют с "Шеффилд Юнайтед".