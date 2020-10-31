Российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее южноафриканца Кевина Андерсона в полуфинале венского турнира ATP, призовой фонд которого составляет 1,4 млн евро.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 4:1 в пользу 23-летнего россиянина после отказа соперника от продолжения матча. Рублев и Андерсон встретились второй раз за месяц, 3 октября Андрей переиграл Кевина в третьем круге Roland Garros - 6:3, 6:2, 6:3.

В решающем матче соревнования Рублев сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего, который в четвертьфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича, и британцем Даниэлем Эвансом.

???????? @AndreyRublev97 advances to the Vienna final after Anderson is forced to retire due to injury at 6-4, 4-1.



Get well soon, Kevin! ????@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/EMQwmJU2qB— ATP Tour (@atptour) October 31, 2020

На данный момент Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР. В активе российского теннисиста шесть титулов под эгидой организации, он трижды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.