Владимир Сальников единогласно переизбран на пост президента Всероссийской федерации плавания, срок его полномочий продлен до 2024 года. Решение было принято на отчетно-выборной конференции федерации в Казани. Выборы состоялись на безальтернативной основе - Сальников был единственным кандидатом на пост президента ВФП.

"Принцип построения календаря в олимпийском сезоне будет тот же, что и обычно - эта система формирует стандарт в планировании тренировочного процесса, - сказал Сальников РИА Новости, отвечая на вопрос про Олимпиаду в Токио. - Но предстоит проработать варианты с зарубежными сборами, потому что из-за пандемии могут смениться локации. Нам нужен сбор в горах, например. Будем отталкиваться от условий и от информации по открытию границ.

На чемпионате России будет очный отбор по нормативам. Да, сейчас тоже могут ребята проплыть по нормативу, но это не дает места в составе на Игры. В других странах они могут выполнять эти нормативы в течение пары лет, мы себе такого позволить не можем и не хотим, потому что важна отработка всех элементов подготовки. Апрельский чемпионат, уверен, будет очень интересным, и там будут спортсмены, отобравшиеся на Игры, о которых пока широкий круг зрителей не знает".

Сальников возглавляет федерацию с 2010 года. В ноябре 2016 года он был переизбран на новый срок.

Сальникову в мае исполнилось 60 лет, он является четырехкратным олимпийским чемпионом, входит в исполком Олимпийского комитета России и в бюро Международной федерации плавания (FINA).