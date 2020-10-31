Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru В матче 13-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Москве со счетом 0:1 уступил "Ростову". Единственный мяч забил Павел Мамаев (26')

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

В матче 13-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Москве со счетом 0:1 уступил "Ростову". Единственный мяч забил Павел Мамаев (26').

Гости, которые за всю игру нанесли только один удар в створ ворот, заканчивали встречу вдесятером: защитник Деннис Хаджикадунич был удален с поля за вторую желтую карточку на 75-й минуте.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропускал игру из-за перебора желтых карточек. Командой руководил его ассистент Андреас Хинкель.

"Подобные матчи должны делать нас сильнее, - сказал Хинкель после матча. - День два мы будем расстроены, но потом мы будем готовиться к следующей игре. Проиграли мы сегодня дешево, это тоже будет уроком".

Первое домашнее поражение в сезоне.#СпартакРостов - 0:1 (0:1)— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) October 31, 2020

"Спартак" (27 очков) потерпел второе поражение в первенстве страны, но сохранил первое место в турнирной таблице. Второе место занимает ЦСКА (25), третье - "Зенит" (24), обе команды проведут матчи 13-го тура в воскресенье. "Ростов" (23) после субботней победы поднялся на четвертое место.