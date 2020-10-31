Bumble-Dee / DepositPhotos Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских бобслеистов по дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

Bumble-Dee / DepositPhotos

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских бобслеистов по дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает официальный сайт CAS, одновременно суд отклонил предложение Всемирного антидопингового агентства (WADA) увеличить срок наказания спортсменов до четырех лет.

Были отклонены апелляции Александра Зубкова, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева. 16 января 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о двухлетней дисквалификации спортсменов. Срок действия дисквалификации отсчитывается с декабря 2018 года, результаты спортсменов с февраля 2014 года аннулированы.

Слушания по апелляциям прошли в формате видеоконференции 23 апреля. Тогда же состоялись слушания по апелляции Всемирного антидопингового агентства на решение IBSF. WADA в марте прошлого года заявило, что считает недостаточным наказание в отношении спортсменов и будет добиваться увеличения дисквалификации до четырех лет. CAS не удовлетворил и эту апелляцию.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова, Алексея Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпийских играх. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года, напоминает ТАСС.