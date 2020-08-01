Федеральный апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году, в результате которого погибли три человека, более 260 получили ранения. Суд счел, что во время первого процесса по делу в 2015 году, проходившего в Бостоне, не был надлежащим образом проведен подбор беспристрастных присяжных.

Апелляционный суд отметил, что теракт повсеместное освещался в СМИ, которые показывали шокирующие кадры последствий взрыва. Судья же при отборе присяжных не установил, что они уже успели прочитать и увидеть о трагедии. Таким образом, в жюри попали те, кто уже сформировал мнение о виновности Царнаева, пишет АР.

В итоге все трое судей апелляционного суда решили, что смертный приговор Царнаеву должен быть отменен. Один из судей в отдельном мнении, совпадающим с данным заключением, отметил, что дело не должно было рассматриваться в Бостоне.

Апелляционный суд также оправдал Царнаева по трем пунктам обвинения и передал его дело на новое рассмотрение в нижестоящий окружной суд. При этом судья О.Рождери Томпсон в своем постановлении подчеркнул, что "Джохар проведет оставшуюся жизнь в тюрьме. Вопрос только в том, будет ли он казнен".

Защита Царнаева поблагодарила суд за "простое и справедливое решение", отметив, что теперь правительство должно решить, подвергать ли жертв теракта и Бостон повторному процессу или оставить для Царнаева пожизненное заключение без возможности выйти на свободу.

Адвокаты Царнаева не оспаривали его вину, но хотели спасти его от смертного приговора, пытаясь доказать, что инициатором и организатором теракта был старший брат Джохара Тамерлан, убитый в перестрелке с полицией через несколько дней после событий в Бостоне. Защита настаивала, что Царнаев-младший находился под сильным влиянием брата.

Сейчас Джохар Царнаев содержится в особо охраняемой тюрьме в штате Колорадо. Президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде, назвал решение апелляционного суда "нелепым", отметив, что "этот зверь" (Царнаев) убил во время марафона "очень много людей". Трамп также не упустил шанс раскритиковать своего конкурента на выборах демократа Джо Байдена, заявив, что тот "выступает против смертного приговора даже для убийц полицейских и детей".

Танцовщица Адриана Хаслет, лишившаяся ноги в результате бостонского теракта, выразила возмущение отменой смертного приговора Царнаеву. "Этот террорист признал вину в преступлениях, совершенных против нашей страны. Он признался человеку, который давал в суде показания, что вместе с братом планировал поехать в Нью-Йорк и устроить там взрывы тоже", - написала Хаслет в своем Instagram. Она добавила, что Царнаев представляет угрозу для всех и должен быть казнен.