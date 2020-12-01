Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе прилегающего к Нагорному Карабаху Лачинского района под контроль Баку

President.az Лачин - третий и последний район, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября

Azerbaijan MOD / Twitter

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе прилегающего к Нагорному Карабаху Лачинского района под контроль Баку. Он особо подчеркнул, что Азербайджан вернул Лачинский район без единого выстрела. Президент Азербайджана выразил убеждение, что наступит день, когда армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, и азербайджанцы, "которые обязательно туда вернутся, вновь будут жить в условиях добрососедства".

"С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации - историческое событие", - цитирует ТАСС обращение к нации главы государстваю, показанное во вторник государственным телеканалом "АзТВ".

Лачин - третий и последний район, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября. Он находился под контролем армянской стороны с 17 мая 1992 года. Вместе с тем сохраняется так называемый Лачинский коридор шириной 5 км, который обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией и при этом не затрагивает город Шушу. Коридор находится под контролем российского миротворческого контингента.

Азербайджан продемонстрирует жесткую позицию в случае попыток вмешаться в договоренности, закрепленные в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху.

"Если кто-то захочет вмешаться в заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жесткую позицию", - сказал глава республики, текст обращения которого опубликовало агентство АзерТАдж.

По словам Алиева, в регионе возникла новая реальность. "Если вопросы, указанные в заявлении < ...> найдут решение, то в нашем регионе будут созданы новые рамки сотрудничества", - отметил он.

Азербайджанский президент отметил, что президенты России и Турции положительно отнеслись к идее создания коридора между Нахичеванью и западными районами Азербайджана и формирования тем самым новой платформы сотрудничества в регионе.

"Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому", - добавил президент Азербайджана.

Баку выступает за долгосрочный мир в регионе, настаивает Алиев. "Для достижения этого необходимо, чтобы наряду с мерами безопасности развивалось и сотрудничество. Мы готовы к сотрудничеству", - подчеркнул он.

Кроме того, Алиев сообщил, что "Южный газовый коридор", предназначенный для поставок азербайджанского газа в Европу, будет полностью сдан в эксплуатацию в конце декабря 2020 года. "В конце декабря будет уже полностью сдан в эксплуатацию "Южный газовый коридор". Его последняя часть - Трансадриатический трубопровод (ТАП) - сдается в эксплуатацию", - сказал глава государства.

25 ноября Министерство энергетики Азербайджана заявило, что коммерческая транспортировка азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, который является последним сегментом ЮГК, начнется в конце 2020 года.

Алиев заявил о намерении Азербайджана создать несколько водохранилищ для развития сельского хозяйства в районах, которые перешли под его контроль после подписания заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Алиев также заявил, что война в Карабахе уже осталась позади и для страны началась новая эра. "Сегодня сбылись все наши мечты. Это действительно большое счастье для каждого из нас. Война уже осталась позади. Начинается новая эра для нашей страны", - сказал глава государства.

По словам Алиева, наступила "эра созидания, развития, восстановления освобожденных территорий". "Я абсолютно уверен, что азербайджанский народ и в этот период проявит единство, солидарность, продемонстрирует твердую волю. Вновь объединившись, азербайджанский народ сделает все возможное для восстановления разрушенных городов и сел", - добавил он. Алиев выразил уверенность, что отныне его народ "ждет безопасная и счастливая жизнь".