Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение объединить иск Нидерландов к РФ по делу MH17 с двумя исками Украины, поданными против РФ в связи с боевыми действиями на востоке Украины

Adrian Grycuk / Wikipedia Иск Нидерландов касается исключительно роли РФ в крушении рейса MH17. При этом страна полностью сохраняет свое правовое положение, независимое от Украины

JIT MH17 / Twitter

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение объединить иск Нидерландов к РФ по делу MH17 с двумя исками Украины, поданными против РФ в связи с боевыми действиями на востоке Украины. Об этом сообщили во вторник в МИД Нидерландов.

Как отметили в ведомстве, на такой шаг инстанция пошла "в интересах эффективности судебного процесса", передает ТАСС. "ЕСПЧ впервые принял решение объединить иски, поданные разными государствами, - подчеркнули в министерстве. - При этом суд еще не определился с дальнейшим ходом рассмотрения дела".

Иск Нидерландов касается исключительно роли РФ в крушении рейса MH17. При этом страна полностью сохраняет свое правовое положение, независимое от Украины.

Похожее решение ЕСПЧ принял летом 2018 года. Тогда он объединил все иски Украины против России по Донбассу и Украине в два больших производства. Вместо пяти украинских дел против России осталось три.

Иск в ЕСПЧ против России по событиям в Донбассе Украина подала в октябре 2017 года. Он касается событий 2014 года на юго-востоке Украины. Кроме того, были поданы иски о "похищении детей" из региона и еще два о нарушении прав человека. Также Киев подал два иска из-за Крыма - о его присоединении к России и о нарушении на полуострове прав человека.

Украина считает присоединение Крыма к РФ "оккупацией" и нарушением своего суверенитета. События в Донбассе Киев объявил "российской агрессией". Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке страны, и призывала Киев к переговорам с самопровозглашенными пророссийскими квазигосударственными образованиями ДНР и ЛНР.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший регулярный рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношение подразделения российской армии, использовавшие для уничтожения самолета зенитно-ракетный комплекс "Бук". В ходе расследования эти подозрения подтвердились.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и отставному полковнику ФСБ Игорю Стрелкову-Гиркину, его заместителю, командиру разведгруппы и генерал-майору Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый", его заместителю полковнику Олегу Пулатову, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле - полевой командир сепаратистов Леонид Харченко.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым. В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверял премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекнул на некое "переломное действие".

В середине ноября 2019 года Международная следственная группа опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения на территорию Украины пророссийских вооруженных формирований, воюющих под флагами ДНР и ЛНР, а оружие ополченцам отправляли по каналам ФСБ и ГРУ. Были обнародованы и показания свидетеля, из которых следовало, что рядом с "Буком", из которого выпустили ракету по лайнеру, находились сотрудники ФСБ.