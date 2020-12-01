Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 21 тысячу евро физику Валентину Данилову, которого в 2004 году приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене, сообщается на сайте суда. ЕСПЧ увидел в деле Данилова нарушение права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции), но не нашел нарушения права не нести незаконное наказание (ст. 7) и нарушения свободы выражения мнения (ст. 10).

ЕСПЧ признал, что Россия нарушила право на справедливое судебное разбирательство, так как в суд не вызывали и не допрашивали ключевых свидетелей. Кроме того, российская сторона не предоставила суду запрошенные материалы дела, ссылаясь на их секретность, а некоторые присяжные, участвовавшие в разбирательстве, могли быть связаны со спецслужбами.

Валентин Данилов в должности директора теплофизического центра Красноярского государственного технического университета занимался изготовлением испытательного стенда, на котором можно было моделировать воздействие космического пространства на искусственные спутники Земли. Этот проект разрабатывался в рамках договора между университетом и Всекитайской экспортно-импортной компанией точного машиностроения.

Красноярское УФСБ обвинило ученого в шпионаже в пользу Китая. По версии спецслужб, при подготовке технического задания "использовались секретные материалы предыдущих разработок". Эксперты Академии наук, Центрального НИИ машиностроения и Института космических исследований дали заключения, что распространенные Даниловым сведения уже 10 лет как не являются секретными. Однако следствие продолжилось.

Данилов провел в СИЗО 19 месяцев. Красноярский краевой суд дважды возвращал дело в прокуратуру, и на третий раз присяжные полностью оправдали ученого. Генпрокуратура обжаловала приговор, и Верховный суд его отменил.

После этого собрали второй суд присяжных. Комитет защиты ученых выяснил, что многие заседатели из вторичного состава так или иначе были связаны с властными структурами. Третий состав присяжных признал Данилова виновным, в ноябре 2004 года его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Позднее этот срок сократили на год, а спустя восемь лет физика освободили по УДО.