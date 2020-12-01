Mehr News Agency Иранский ученый Фахризаде мог быть убит оружием, управляемым через спутник

Mehr News Agency

Иранский физик-ядерщик, один из главных создателей ядерной программы страны Мохсен Фахризаде мог быть убит оружием, управление которым осуществлялось через спутник, сообщает телеканал Al-Alam со ссылкой на информированный источник.

Он также сообщил об имеющихся доказательствах причастности "сионистского образования" к ликвидации ученого. По словам источника, это было сделано, чтобы усилить давление на Иран и остановить "ускоренное научное развитие, в котором мученик Фахризаде сыграл важную роль, особенно в области научных исследований".

Иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в 27 ноября, когда ехал со своей супругой из города Ростамкола на севере Ирана в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Его сопровождали три машины охраны. Первая машина эскорта выдвинулась вперед, чтобы проверить ситуацию на дороге. После этого внимание Фахризаде привлекли звуки попадания пуль по автомобилю. Он вышел из машины, ошибочно приняв их за проблемы с двигателем, и по Фахризаде открыли огонь. В ученого попали четыре пули, еще несколько пуль попало в телохранителя Фахризаде. Ученого оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Сразу после нападения официальные источники сообщили о столкновении между охраной ядерщика и некими "террористами", в результате которого были якобы убиты сам физик, его телохранитель и несколько нападавших. За выходные официальная версия разбилась на несколько противоречащих друг другу полуофициальных.

Так, по версии агентства Fars, Фахризаде был убит из управляемого дистанционно автоматического оружия, когда вышел из своего бронированного автомобиля. Огонь был открыт из автомобиля Nissan, который находился примерно в 150 метрах, и велся из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. Затем Nissan был взорван, самих организаторов покушения не месте не было.

Бывший глава иранского Агентства ядерной энергетики Ферейдун Аббаси Давани утверждает, что люди на месте убийства все же были. По его версии, конвой Фахризаде хотели обстрелять, чтобы он остановился рядом с начиненным взрывчаткой пикапом Nissan, а потом взорвать автомобиль. Однако Фахризаде остановил машину не доезжая до пикапа. Во время перестрелки был убит один из телохранителей, а взрыв Nissan отвлек охрану. Писатель, документалист и публицист Джавад Могуи, которого считают близким к Корпусу стражей исламской революции, заявил, что в Nissan ученого поджидали снайперы.