МИД РФ сообщил о террористической атаке в Кабуле, в результате которой пострадали сотрудники российской дипмиссии в Афганистане. На сайте российского внешнеполитического ведомства размещен комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Отмечается, что 1 декабря, в то время как автомобиль российской дипмиссии ехал по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле, произошел "подрыв самодельного взрывного устройства".

Находившиеся в автомобиле сотрудники российского ведомства "получили легкую контузию", сообщила Захарова.

Она отметила, что, по предварительной оценке, объектом теракта должен был стать двигавшийся перед дипломатической машиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, "однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан".

"Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА (Исламская Республика Афганистан. - Прим. "Интерфакса")", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, российское посольство в Кабуле "реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства".