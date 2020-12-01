Висконсин последним из ключевых колеблющихся штатов после пересчета голосов утвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Губернатор штата Тони Эверс подписал свидетельство об утверждении списка выборщиков для "избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис", передает Reuters.

Избирательный штаб действующего президента Дональда Трампа потратил 3 миллиона долларов на пересчет голосов в округах Милуоки и Дейн, включая столицу Висконсина Мэдисон. В результате преимущество Байдена, обходившего Трампа на 20 тысяч голосов, даже упрочилось.

В Милуоки он получил дополнительные 132 голоса, а в Дейне на 45 увеличилось количество голосов, поданных за Трампа. Таким образом, демократ получает 10 голосов выборщиков от Висконсина.

"Нет никаких оснований утверждать, что имело место широко распространенное мошенничество, которое могло бы повлиять на результаты", - заявил генпрокурор штата Джош Каул, слова которого приводит АР. Ранее победу Байдена официально утвердили Аризона, Пенсильвания, Мичиган, Невада и Джорджия.

Таким образом, по подсчетам СМИ, Байден получает 306 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, Трамп - 232. Заседание коллегии выборщиков, на котором формально будет избран президент США, пройдет 14 декабря. На прошлой неделе Трамп заявил, что готов покинуть Белый дом, если голосование коллегии выборщиков завершится в пользу Байдена.