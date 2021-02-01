Энтони Блинкен

State Department Photo by Ron Przysucha/ Public Domain / Flickr Исследующая происхождение COVID-19 команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения из 12 стран мира, Ухань, январь 2021 года

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Нет сомнений, что COVID-19 "впервые нанес удар" именно в Китае. Поэтому нежелание Пекина делиться всей информацией по вопросу происхождения коронавируса представляет собой проблему, которую необходимо решить, заявил телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "Интерфакс".

Глава Госдепа отметил, что недостаток транспарентности со стороны китайских властей представляет "существенную проблему", которой надо заняться. На вопрос, должны ли власти КНР понести ответственность за это, Блинкен ответил, что в данный момент нужно "получить полное понимание и подотчетность относительно произошедшего".

Он также заявил, что на международной арене США имеют дело с "вызовом со стороны Китая", и что Вашингтон усилит свои позиции в противостоянии Пекину за счет усиления вовлеченности Соединенных Штатов в глобальную политику и деятельность международных организаций.

Напомним, на прошлой неделе Блинкен заявил, что Американо-китайские отношения являются самыми важными для США, однако в то же время они становятся все более враждебными и в отношениях между двумя странами все чаще "возникают некоторые враждебные аспекты". При этом госсекретарь отметил, что в некоторых сферах Вашингтон и Пекин налаживают сотрудничество.

В прошлый четверг, 28 января, исследующая происхождение COVID-19 команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения из 12 стран мира, в которую входит и представитель России, приступила к работе в Ухане после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.

Происхождение коронавируса COVID-19 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. Но официально "нулевой пациент" так и не был выявлен.

В Вашингтоне также не исключают, что вирус мог храниться в научной лаборатории Уханьского института вирусологии. США также придерживаются мнения, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна ВООЗ. Пекин считает эту версию безосновательной.