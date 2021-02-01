Полицейская служба Евросоюза (Европол) в понедельник предупредила о незаконной торговле фальшивыми сертификатами об отрицательных результатах теста на коронавирус, сообщает "Интерфакс". На сайте Европола опубликовано сообщение: "в то время как ограничения на путешествия остаются в силе из-за пандемии, весьма вероятно, что преступники воспользуются возможностью производить и продавать фальшивые сертификаты теста на COVID-19".

Такие случаи уже зафиксировали в Испании и Франции. В Париже продавали отрицательные результаты теста на коронавирус пассажиром прямо в аэропорту Шарль-де-Голль.

В Великобритании в конце прошлого года задержали мошенников, которые продавали такие сертификаты за 100 фунтов стерлингов. А в декабре 2020 аферист в Испании продавал фальшивые документы ща 40 евро.

Кроме того, Европол получил информацию о предполагаемом использовании специальных приложений, которые позволяют автоматизировать процесс фальсификации сертификатов.

Странам ЕС рекомендовано делиться любой соответствующей информацией. "Учитывая широкодоступные технологические средства в виде высококачественных принтеров и различного программного обеспечения, мошенники могут производить поддельные или фальшивые документы высокого качества", - предупредила полицейская служба ЕС.

На прошлой неделе государства ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID, используемых в медицинских целях. Сертификаты изготавливаются в бумажном и в электроном виде. Это должно позволить гибкость их использования внутри ЕС и надежно защитить персональные данные. В электронной форме сертификаты будут размещаться в электронной сети ЕС eHealth Network.

Во время пандемии коронавируса в ЕС могут приезжать жители стран из "разрешительного списка", который в январе вновь сократился. Из него исключили Японию из-за ухудшения в стране эпидемиологической обстановки. Россия в список не входит.

Ряд стран на юге Европы, в которых есть популярные морские курорты, выступали за введение "прививочных" сертификатов для тех, кто привился от коронавируса.