В Брюсселе неизвестный, вооруженный ножом, напал на пассажиров метро

Fdesouche

Неизвестный напал с ножом на пассажиров в метро в Брюсселе. Инцидент произошел на станции "Западный вокзал" в брюссельской коммуне Моленбек, передает ТАСС. Ранено несколько человек.

В полиции, со ссылкой на предварительные данные утверждают, что речь не идет о террористической атаке. Следователи работают на месте происшествия.

Ранее телеканал RTL сообщил, что нападавший "нейтрализован полицией". В настоящий момент станция закрыта, там работают следователи. Полиция пока ничего не сообщает ни о личности подозреваемого, ни о версиях следствия, однако расследование инцидента взяла на себя Федеральная полиция королевства, которая, в частности, занимается борьбой с терроризмом.

В районе Моленбек в столице Бельгии проживает многочисленная община выходцев из стран Ближнего Востока и Африки, именно здесь базировались члены группировки, организовавшей теракты в Париже 2015 года, в аэропорту и метро Брюсселя в 2016 году.