Глава МИД Косова Мелиза Харадинай-Стубла подписала совместное заявление об установлении дипломатических отношений с Израилем в ходе онлайн-церемонии

Meliza Haradinaj-Stublla / Facebook Глава МИД Израиля Габи Ашкенази подписал совместное заявление об установлении дипломатических отношений с Косово в ходе онлайн-церемонии

Israel Ministry of Foreign Affairs / Facebook

Израиль и Косово официально объявили об установлении дипломатических отношений, передает РИА "Новости". Посредником при достижении договорённостей выступили США.

Главы МИД Косова и Израиля Габи Ашкенази и Мелиза Харадинай-Стубла 1 февраля подписали совместное заявление в ходе онлайн-церемонии, состоявшейся одновременно в Иерусалиме и Приштине. Такой формат важного для обеих стран дипломатического события был выбран из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Подписанные документы были отсканированы и пересланы обеими сторонами друг другу посредством электронной почты.

В ближайшем будущем, как ожидается, частично признанное балканское государство, откроет своё посольство в Иерусалиме. Косово станет первой страной с мусульманским большинством, открывшей свое посольство в столице Израиля.

Соглашение между Косово и Израилем было достигнуто в сентябре прошлого года, когда президент США Дональд Трамп, после двух дней переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдуллой Хоти, объявил, что официальный Белград перенесет свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а официальная Приштина установит дипломатические отношения с Израилем.

Вучич позже заявлял, что не станет переносить посольство, если Израиль признает косовскую независимость, но сообщил о готовности открыть в Иерусалиме канцелярию Торгово-промышленной палаты. Он также провел встречи с послами Палестины и Израиля в Белграде и заверил обоих в дружеских отношениях, не сообщив окончательного решения о переносе посольства.