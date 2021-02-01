Военные устроили государственный переворот в Мьянме и объявили чрезвычайное положение на год

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Военные Мьянмы задержали членов правительства, заявили о переходе власти под их контроль сроком на один год и объявили в стране чрезвычайное положение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press и военное телевидение страны.

Принадлежащий военным телеканал Myawaddy TV объяснил захват власти неспособностью правительства Мьянмы должным образом отреагировать на заявления военных о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах. Государственную власть в стране получил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве.

Задержаны президент страны Вин Мьин, обладательница Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи - государственный советник и лидер оппозиционной хунте правящей партии "Национальная лига за демократию", а также другие высокопоставленные чиновники. В столице страны Нейпьидо не работает интернет и телефонная связь, сообщает АР.

Власти США выразили обеспокоенность в связи с задержанием чиновников в Мьянме. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала освободить задержанных и пригрозила принятием мер. "США выступают против любых попыток изменить исход недавних выборов или воспрепятствовать демократической передаче власти в Мьянме и примут меры против виновных, если эти шаги не будут отменены", - заявила Псаки.

Политическая напряженность в стране резко возросла на прошлой неделе после того, как Мин Аун Хлаинг, главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы, которые правили страной в течение пяти десятилетий, заявил, что конституция может быть отменена, если законы не будут должным образом исполняться. Военные Мьянмы впоследствии отрицали, что главнокомандующий угрожал устроить государственный переворот и заявляли, что СМИ неверно истолковали его слова.

"Национальная лига за демократию" заявила о своей победе на выборах 8 ноября 2020 года. Тогда правящая партия получила 396 из 476 мест, что позволило ей сформировать правительство во главе с Аун Сан Су Чжи еще на пять лет. Поддерживаемая военными "Союзная партия солидарности и развития" получила только 33 места.

Военные несколько раз публично жаловались на фальсификацию выборов и призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств мошенничества нет.