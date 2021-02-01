Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал на своем сайте вопросы к российским властям по заявлению Алексея Навального об отказе возбуждать в РФ уголовное дело о его отравлении. Жалоба была подана 21 августа 2020 года, ЕСПЧ коммуницировал ее 12 января.

Процедура коммуникации жалобы означает, что суд официально сообщает правительству страны, к которой подана жалоба, о претензиях заявителей и задает ему вопросы.

Государству дается 12 недель на подготовку ответов в форме меморандума, затем на них отвечает сам заявитель, поясняет РБК. До начала процесса суд в обязательном порядке предлагает заявителю и стране-ответчику урегулировать спор в рамках мирового соглашения.

ЕСПЧ задал властям России два вопроса: было ли нарушено право Алексея Навального на жизнь, обеспеченное второй статьей Конвенции по правам человека, и исчерпал ли заявитель все эффективные внутренние средства правовой защиты.

По данным Совета Европы, которые в конце января привел "Интерфакс", ЕСПЧ вынес постановления по семи делам, в которых заявителем был Навальный; еще девять жалоб от него коммуницированы и остаются на рассмотрении. Еще 14 заявлений Навального переданы в ЕСПЧ, но пока не рассмотрены, в том числе жалоба на бездействие российских органов по делу об отравлении.

Шесть постановлений ЕСПЧ переданы комитету министров Совета Европы на контроль исполнения. Седьмое было вынесено в ноябре 2020 года и пока не стало окончательным. Если до апреля 2021 года не будет получено запроса на направление его в Большую палату, оно также станет окончательным и будет передано на контроль комитета.

30 октября 2020 года Кировский районный суд Томска признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении Навального. В документе политик обозначен как "лицо, претендующее на роль потерпевшего".