Ученые из мировых вузов выступили против замалчивания инцидента с Алексеем Навальным

Навальный LIVE / Youtube.com

Русскоязычные ученые из университетов по всему миру опубликовали в газете "Троицкий вариант" обращение, в котором призвали прекратить преследование сторонников Алексея Навального и открыто расследовать его отравление.

"Мы потрясены и возмущены фактом использования химического оружия на территории России против гражданина России Алексея Навального. Как ученые мы испытываем чувство негодования в связи с тем, что изобретения человеческого гения в области химической науки используются не на благо людей, а для нанесения им вреда", - говорится в заявлении. Его авторы напоминают, что хранение, распространение и использование химического оружия является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, ратифицированной 65 странами, включая Россию.

"Мы крайне встревожены указаниями на то, что это чудовищное преступление осуществлено с участием сотрудников российских спецслужб, а также тем, что эти сотрудники могут быть причастны к ряду других подобных преступлений против граждан России. Отсутствие расследования отравления Алексея Навального в России, а также его задержание и арест по возвращении на Родину после лечения порождают возмущение в обществе, способствуют усилению гражданского противостояния и дестабилизации обстановки в стране. Мы призываем прекратить преследования Алексея Навального и его сторонников, провести честное и открытое расследование его отравления и наказать виновных", - говорится в сообщении.

Ученые также выразили возмущение фактами насилия в отношении мирных демонстрантов, заявивших о поддержке Алексея Навального. По их мнению, в России разворачивается уголовное преследование участников демонстраций и принимаются судебные решения, имеющие все меньшее отношение к закону.

"Нам очевидно, что власть предпринимает попытку запугать несогласных, сбить волну протеста и поставить под контроль гражданское общество. Эта стратегия обречена на провал", - говорится в заявлении, авторы которого ссылаются на статью 31 Конституции РФ о праве проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.

"Напротив, жестокое подавление протеста и отсутствие диалога с обществом усиливает противоречия и может привести страну к катастрофе, как хорошо известно из истории самой России. Поэтому мы призываем российскую власть к честному диалогу со всем обществом. Необходимо остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, ученые прокомментировали сложившуюся в мире ситуацию с коронавирусом, констатировав, что пандемия показала неготовность правительств и человечества в целом к глобальным вызовам. Вместе с тем стала очевидна огромная роль науки в понимании природы вирусной инфекции, предотвращении ее распространения и создании эффективных вакцин против коронавируса в беспрецедентно короткие сроки.

"Ученые и медики продемонстрировали всему миру необходимость международного сотрудничества в области науки и здравоохранения, важность быстрого обмена информацией наряду с просвещением населения", - заявили ученые, уточнив, что в России пока упущены как возможность консолидации интеллектуальной элиты и всего общества, так и возможность международного сотрудничества для совместной борьбы с пандемией и снижения международной напряженности.

"Вместо этого делаются попытки создания образа внешнего врага, напрямую ведущие к изоляции страны. Мы глубоко озабочены попытками ограничить международное сотрудничество, а также тем, что некоторые ученые, имеющие научные контакты с зарубежными коллегами, привлекаются к уголовной ответственности по надуманным основаниям. Современная наука не может развиваться в условиях изоляции", - подчеркивают авторы обращения, призывая использовать потенциал международного сотрудничества для совместной борьбы с глобальными угрозами человечеству, а также для снижения противоречий и усиления взаимопонимания между странами.

В ноябре 2020 года в Госдуму был представлен пакет поправок в закон об образовании: в случае их принятия правительство начнет контролировать просветительскую деятельность, которая в законопроекте понимается максимально широко. По мнению авторов поправок, требование должно защитить учащихся от "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс". Однако с их принятием высшие учебные заведения и другие образовательные организации будут обязаны получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. А Российской академии наук придется получать согласование Минобрнауки на любой договор с иностранными преподавателями, на проведение международных конференций и других событий с международным участием, что парализует международное сотрудничество.

Юристы считают идею о выдаче заключений для международного сотрудничества абсурдной и противоречащей существующему законодательству, так как автономия образовательных организаций является одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в этой сфере. Кроме того, реализация поправок потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета: несмотря на критику в том числе со стороны научного сообщества, один из авторов поправок Андрей Климов заявил, что "научное сообщество - штука очень широкая", а людей, которые выступают против законопроекта, на самом деле "взбаламутили" силы из-за рубежа. А отрицательные заключения различных органов власти и отсутствие поддержки документа в некоторых субъектах России он назвал "нормальным процессом".