Джо Байден

The White House / YouTube Минувшей ночью власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве

Tatmadaw Information Team

Президент США Джо Байден пригрозил возобновить санкции против Мьянмы, где военные захватили власть, передает "Интерфакс". "США сняли санкции с Мьянмы в прошлом десятилетии благодаря прогрессу на пути к демократии. Обращение этого процесса вспять приведет к тому, что мы определим, какие у нас есть возможности в вопросе санкций. Затем мы примем надлежащие меры", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден назвал захват власти, задержание государственного советника страны Аун Сан Су Чжи и других должностных лиц, а также введение военного положения прямым посягательством на переход страны к демократии и верховенству закона.

"Международное сообщество должно объединиться и потребовать от бирманских военных немедленно уступить власть, которую они захватили, отпустить активистов и должностных лиц, которых они задержали, снять все телекоммуникационные ограничения и воздержаться от насилия против мирных жителей", - заявил Байден.

Ранее в понедельник США выразили обеспокоенность по поводу сообщений о задержании военными Мьянмы президента республики Вин Мьина и государственного советника, лидера правящей партии и главы МИД страны Аун Сан Су Чжи.

Минувшей ночью власть в Мьянме (до 1989 года государство именовалось Бирмой) перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными.

Военные публично жаловались на фальсификацию выборов 8 ноября 2020 года, в результате которых победила правящая партия. Они призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.