Власти Франции приняли решение ужесточить со 2 января санитарные ограничения в 15 департаментах, в которых быстро распространяется коронавирус. Так, в некоторых частях страны, на востоке, а также в Приморских Альпах, где расположен город Ницца, комендантский час теперь будет начинаться не с 20:00, а с 18:00. На ужесточении ограничительных мер настаивали мэры городов, где система здравоохранения с трудом справляется с наплывом заболевших коронавирусом в больницах.

"Это сложное решение <...> Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа", - сказал официальный представитель правительства Габриэль Атталь. Его слова приводит РИА "Новости".

Он исключил возможность возобновления работы культурных учреждений, так как вирус продолжает распространяться.

С 30 октября из-за второй волны коронавируса во Франции ввели повторный карантин. С 15 декабря его заменили комендантским часом с 20:00 до 06:00. По последним данным ВОЗ, число заражений коронавирусом во Франции превысило два с половиной миллиона, 64 тысячи человек умерли.

В новогоднюю ночь по всей стране действовал комендантский час с 20:00 до 6:00, и порядка 130 тыс. полицейских обеспечивали безопасность на улицах. В целом обстановка была спокойной, но не обошлось без инцидентов.

В частности, столкновения произошли на северо-западе Франции между полицейскими и участниками подпольной вечеринки. Порядка 2,5 тыс. человек собрались в Льероне в пустом товарном складе и устроили рейв-вечеринку. Участники мероприятия не хотели расходиться по доброй воле, они бросали в сотрудников правопорядка камни и бутылки, подожгли их автомобиль, передает "Интерфакс".

В прокуратуре начали расследование по делу о незаконной организации музыкальной вечеринки и столкновений с полицейскими, которые находились при исполнении служебного долга.

Аналогичную вечеринку полиция прервала и в Марселе. Там собрались 300 человек. Половине из них вынесены предупреждения, а трех предполагаемых организаторов задержали.

На улицах Страсбурга и других городов департамента Нижний Рейн в ходе уличных беспорядков в новогоднюю ночь сожжено около 60 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dernières Nouvelles d'Alsace. Первые сообщения о поджогах поступили около 19:00 31 декабря из района Кроненбург к западу от Страсбурга. После полуночи сообщения о горящих автомобилях поступили из коммун Мюнциг, Саверн и Оствальд. Позже стало известно об актах вандализма и поджогах в коммуне Селестат.

Жандармам и полиции удалось задержать за ночь в Страсбурге и его пригородах 20 человек. При этом зачастую причиной были не беспорядки и вандализм, а несоблюдение комендантского часа, запрета на крупные собрания и использование пиротехники. Издание отмечает, что в целом обстановка в Страсбурге была гораздо более спокойной, чем в прошлые годы, когда на улицах города происходили столкновения между полицией и группами вандалов.

Тем не менее запрет на использование пиротехники нарушался повсеместно и в одном случае это стоило жизни 25-летнему французу, который приехал на Новый год к друзьям в коммуну Буфцхайм в 30 км к югу от Страсбурга. Во время запуска салютов одна из мортир не сработала, и он пошел к ней, чтобы проверить в чем дело. Как только он подошел к ней, находившийся внутри ствола снаряд взорвался. Еще три человека получили легкие травмы в процессе запуска фейерверков в других коммунах Нижнего Рейна.