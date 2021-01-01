Больше ста республиканцев на совместном заседании двух палат в начале января в Конгрессе США могут выступить против результатов голосования коллегии выборщиков, подтвердивших победу Джо Байдена на выборах президента

f11photo / DepositPhotos Джо Байден

Joe Biden / Twitter

Больше ста республиканцев на совместном заседании двух палат в начале января в Конгрессе США могут выступить против результатов голосования коллегии выборщиков, подтвердивших победу Джо Байдена на выборах президента, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Сотрудники канала разговаривали с двумя конгрессменами-республиканцами, и, по их словам, 140 однопартийцев намерены выступить против утверждения результатов состоявшихся в ноябре выборов. Так, среди тех, кто публично объявил, что проголосует против результатов голосования коллегии выборщиков на следующей неделе, член палаты представителей Мо Брукс из Алабамы, Джоди Хайс из Джорджии, Джефф ван Дрю из Нью-Джерси и Джо Уилсон из Южной Каролины. Кроме того, к ним присоединились восемь республиканцев из Пенсильвании. Они в четверг объявили о своих намерениях в совместном заявлении.

Среди тех, кто также недавно объявил о намерении возразить на заседании в Конгрессе, члены палаты представителей Марджори Тейлор Грин из Джорджии, Мэдисон Коуторн из Северной Каролины, Лорен Бойберт из штата Колорадо и Дайан Харшбаргер из Теннесси.

На этой неделе сенатор-республиканец из Миссури Джош Хоули стал первым сенатором, который заявил о намерении возразить на заседании обеих палат Конгресса. Его позиция в данном случае важна. Если в такой ситуации возражение поступает хотя бы от одного представителя Сената и одновременно - от одного члена Палаты представителей во время совместного заседания, то палаты разделяются и обсуждают, стоит ли поддерживать возражение, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, республиканцы в Конгрессе могут, как минимум, на несколько часов затянуть процедуру утверждения результатов президентских выборов. Однако, по оценкам CNN, их попытки практически не имеют шансов повлиять на результаты.

Утверждение результатов голосования коллегии выборщиков в ходе совместного заседания двух палат - это официальная процедура, закрепляющая победу на выборах одного из кандидатов, в данном случае Джо Байдена.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ранее призывал своих однопартийцев не выдвигать возражений, поскольку он считает, что это не принесет плодов, а лишь затянет процесс, по итогам которого многие республиканцы все равно вынуждены будут проголосовать против Дональда Трампа.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.

Действующий президент страны Дональд Трамп по-прежнему не признает поражение и оспаривает результаты выборов через суды.