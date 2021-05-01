Минздрав Болгарии включил "Спутник V" в список вакцин, которые позволяют привитым ими людям приезжать в Болгарию в качестве туристов

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Минздрав Болгарии включил "Спутник V" в список вакцин, которые позволяют привитым ими людям приезжать в Болгарию в качестве туристов.

Как сообщила министр туризма Болгарии Марияна Николова, для въезда в страну россиянам нужно завершить вакцинацию не позднее 14 дней до приезда и предъявить соответствующий документ при пересечении границы.

Въезд в Болгарию также разрешили с отрицательным ПЦР-тестом, которые надо сделать не раньше 72 часов до прибытия, антигенным тестом, который надо сделать в течение 48 часов до прибытия, и переболевшим коронавирусом, которые должны подтвердить положительный тест за период от 15 до 180 дней с даты проведения исследования.

По словам Николовой, получить визу можно с 5 мая, когда возобновят работу визовые центры и консульские службы, передает ТАСС.

Регулярного авиасообщения между Россией и Болгарией пока нет, ведутся переговоры о возобновлении полетов.

Болгария открыла туристический сезон с 1 мая. Одним из условий въезда был сертификат вакцинации, но власти сначала не назвали перечень вакцин, привитым которыми можно приезжать.

Специально для туристов из России Болгария подготовила разнообразные программы.

Так как Россия - один из основных партнеров Болгарии в области туризма, представители туристического бизнеса провели очень серьезную и целенаправленную работу, чтобы разнообразить туристические программы для гостей из России, они подготовили и отправили российским коллегам свои предложения, сообщила министр туризма страны.

В частности, подготовлены специальные программы по восстановлению граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, программы по укреплению иммунной системы, программы красоты и физического здоровья. Гости Болгарии смогут познакомиться с объектами и предложениями, включенными в международные программы "Черноморская кухня" и "Дорога на Софию", в которую включены православные храмы и исторические памятники, посвященные святой Софии на южном болгарском Черноморье. Предлагаются также программы, связанные с экстремальным отдыхом, и другие разнообразные экскурсионные маршруты.

Николова заверила, что "Минтуризма и туристические организации обеспечат своим гостям безопасный, оздоравливающий отдых, насыщенный новыми эмоциями и впечатлениями".

С 10 мая вакцинированных "Спутником V" будет пускать Кипр, где до 9 мая действует жесткий карантин из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. Пассажирские рейсы между Россией и Кипром пока запрещены, туда можно попасть на грузопассажирских рейсах или через третьи страны.

С Мальдивами Россия возобновила авиасообщение еще в сентябре. Теперь в страну разрешили въезжать без ПЦР-теста тем, кто привился "Спутником V".