Согласно данным Росстата, жертвами COVID-19 за минувший год в России стали около 250 тысяч россиян. С апреля 2020 года по март 2021 года включительно в стране умерли 249 702 человека в результате последствий коронавируса (в 166 858 случаях он стал основной причиной смерти)

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Согласно данным Росстата, жертвами COVID-19 за минувший год в России стали около 250 тысяч россиян. С апреля 2020 года по март 2021 года включительно в стране умерли 249 702 человека в результате последствий коронавируса (в 166 858 случаях он стал основной причиной смерти). Еще 82 844 пациента, у которых был диагностирован COVID, судя по указанным в документах причинам смерти, скончались в результате иных заболеваний. Таким образом, к смертям из-за COVID можно отнести 332 тысяч случаев

Однако агентство Reuters со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных официальной статистики, сообщило, что с апреля 2020 года по март 2021 года в России из-за пандемии COVID-19 зарегистрировано свыше 400 тысяч избыточных смертей.

Избыточная смертность, которая, по мнению некоторых эпидемиологов, является лучшим способом измерить истинное количество жертв COVID-19, учитывая, что методы подсчета в разных странах различаются. Эти цифры превышают официальные показатели смертности от COVID-19 во многих странах мира.

Избыточная смертность обычно определяется как разница между зарегистрированным числом смертей в определенные периоды времени и ожидаемым числом смертей в те же периоды времени.

Российская правительственная рабочая группа по коронавирусу заявила в пятницу, 3 апреля, что с начала пандемии власти зарегистрировали более 4,8 миллиона случаев заражений COVID-19 по всей стране.