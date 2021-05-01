В результате телефонных переговоров между президентами Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона, которые состоялись в субботу, 1 мая, было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на границе и отводе военных на места постоянной дислокации

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики / Facebook

В результате телефонных переговоров между президентами Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона, которые состоялись в субботу, 1 мая, было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на границе и отводе военных на места постоянной дислокации. Главы государств договорились создать совместную комиссию по ревизии всей военной техники по периметру границы и провести совместную работу по разрешению всех имеющихся вопросов.

О полном прекращении огня на приграничной территории и спорных участках границы сегодня шла речь и на переговорах правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы. Они состоялись на территории Баткенской области.

Главы Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов по итогам встречи подписали протокол о прекращении огня. Как сообщил Ташиев, делегации приняли протокол из четырех пунктов и приняли решение об отводе войск к местам постоянной дислокации, передает "Интерфакс". "Мы переживаем очень трудные времена, произошла трагедия. Надеемся, что принятые решения, отраженные в протоколе, будут исполняться", - отметил Ташиев.

По последним данным, с обеих сторон погибли более 40 человек, около 300 пострадали. С киргизской стороны 34 погибших, 166 пострадавших. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали до 10 граждан, около 100 ранены, сообщают местные СМИ.

В свою очередь в департаменте информации МИД Таджикистана сообщили, что на заседании двусторонней межправкомиссии по делимитации и демаркации госграницы была достигнута договоренность о переписи спорных участков государственной границы Таджикистана и Киргизии. Этим в ближайшее время займутся топографические группы.

Напомним, основная причина того, что киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов, являются именно неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы лишь 519 км, а спорными остаются 375 км.

Во время сегодняшних переговоров правительственных делегаций обе стороны, сожалея о произошедшей эскалации, выразили соболезнования родным и близким погибших. Было заявлено о недопущении подобных событий в будущем, сообщает РИА "Новости".

Стороны договорились немедленно приступить к возвращению военной техники в места постоянной дислокации. Стороны, ссылаясь на древнюю историю братских народов, твердо заявили о готовности в духе взаимопонимания и взаимного доверия решать между собой все имеющиеся приграничные вопросы.

Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.