Россияне, у которых срок действиях итальянских туристических виз истек после 1 января 2021 года, могут с 3 мая обратиться в генеральное консульство Италии в Москве за новым документом

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Россияне, у которых срок действиях итальянских туристических виз истек после 1 января 2021 года, могут с 3 мая обратиться в генеральное консульство Италии в Москве за новым документом.

"Генеральное консульство Италии в Москве сообщает, что с 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генконсульства.

Срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021 года.

Срок выдачи виз в связи с действующими ограничениями, связанными с пандемией, может достигать 10 рабочих дней.

"Согласно п. 6 ст. 14 Визового кодекса ЕС, стандартные требования относительно необходимого пакета документов на подачу могут быть частично изменены (например, относительно представления авиабилетов и/или броней гостиниц), при условии верного использования ранее выданных виз", - добавили в консульстве.

В консульстве также обратили внимание на то, что на настоящий момент обладатели шенгенских туристических виз не имеют права на въезд в Италию.

Обязанность по проверке действующих ограничений перед совершением поездки возлагается непосредственно на самих путешественников. Получить информацию о действующих ограничениях на въезд в страну можно на сайте МИД Италии или портале Viaggiare Sicuri, созданном Министерством иностранных дел страны.