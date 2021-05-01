В приграничных районах Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, начавшийся 28 апреля в результате взаимных обвинений в эскалации ситуации

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики / Facebook По данным на 1 мая, с киргизской стороны погибли 33 человека, среди них три киргизских пограничника. 163 человека пострадали, у 49 из них тяжелые травмы. Среди пострадавших - 23 военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики / Facebook

В приграничных районах Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, начавшийся 28 апреля в результате взаимных обвинений в эскалации ситуации. По данным на 1 мая, с киргизской стороны погибли 33 человека, среди них три киргизских пограничника. 163 человека пострадали, у 49 из них тяжелые травмы. Среди пострадавших - 23 военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Таджикская сторона пока не предоставила официальных цифр по пострадавшим и погибшим. По некоторым данным, погибли 10 человек, пострадали около 100.

Утром 1 мая Киргизия обвинила вооруженные силы Таджикистана в обстреле жилых домов граждан Киргизии. В Пограничной службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявили, что таджикские военные открыли огонь по селу Арка Лейлекского района Баткенской области, жители которого были ранее эвакуированы, передает "Интерфакс".

Пресс-служба киргизской погранслужбы также сообщила, что таджикская сторона к 1 мая перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, и на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники. Как сообщил РИА "Новости" представитель ведомства, к 8:30 мск обстановка на киргизско-таджикском участке границы характеризовалась как "относительно напряженная".

Таджикистан эту информацию опроверг, заявив, что "не открывал огонь ни по местным жителям и ни по их домам", передает независимая медиа-группа ASIA-Plus.

Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженное противостояние пограничников. Столкновения длились более шести часов, с обеих сторон погибли около 40 человек, около 300 пострадали.

Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили полное прекращение огня и отвод военных

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в субботу, 1 мая, вновь провели телефонный разговор, во время которого обсудили полное прекращение огня на границе и отвод военных на места постоянной дислокации.

Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран, передает агентство Kabar. Также президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе.

В ходе телефонного разговора, главы Киргизии и Таджикистана договорились создать совместную комиссию по ревизии всей военной техники по периметру границы. Президенты подчеркнули, что на данный момент межправительственные комиссии двух стран проводят совместную работу по разрешению всех имеющихся вопросов.

Причины конфликта Таджикистана и Киргизии: вода, наркотики, земля...

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, а спорными остаются 375 км.

Как отмечает Deutsche Welle, причинами постоянно вспыхивающих на приграничной территории конфликтов является доступ к воде, споры из-за земли, в основе которых - нерешенные проблемы делимитации и демаркации границы, а также криминальные разборки, возникающие из-за основного пути контрабанды наркотиков из Афганистана, через Таджикистан и юг Кыргызстана.

28 апреля на участке "Головной водораздел", находящемся на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана - Согдийской и Баткенской областей - произошел конфликт. По данным киргизской пограничной службы, таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач. Против чего выступила киргизская сторона, пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу и начал спиливать столб с установленной видеокамерой. Между участниками инцидента произошла словесная перепалка, в результате около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля этот конфликт перерос в вооруженное столкновение, в котором затем приняли участие военные Кыргызстана и Таджикистана, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По данным киргизских пограничников, таджикская сторона начала обстреливать проезжающие мимо автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей. В течение дня, как сообщали киргизские СМИ, таджикские военные напали на пять погранзастав в Кыргызстане. К вечеру таджикская сторона открыла огонь по трем пограничным заставам и двум пограничным постам. В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда.

В ответ на действия таджикских силовиков киргизский отряд специального назначения захватил таджикскую пограничную заставу "Ходжа Аъло". По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон были стянуты дополнительные военные силы и средства.

29 апреля на участке водораспределительного пункта "Головной", военнослужащие Кыргызстана открыли огонь по таджикским пограничникам. Как отмечается в сообщении Погранслужбы Таджикистана, в Душанбе расценили действия киргизской стороны как нарушение двусторонних соглашений с Таджикистаном: в соответствии с картами 1924-1927 годов, а также 1989 года, "данный объект (головной водораздел) всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Киргизия и Узбекистан".

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы, 30 апреля, в приграничных районах возникали локальные перестрелки. Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне обсудили по телефону меры по скорейшей деэскалации ситуации на границе и договорились об очной встрече во второй половине мая. По информации аппарата президента Киргизии, главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем. Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы состоятся 1 мая на территории Баткенской области.