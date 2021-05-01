США объявили о создании Россией нового оружия, способного уничтожить спутники

paulfleet / DepositPhotos Как заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд, космос уже стал сферой боевых действий, так как "Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу американских спутников или даже уничтожить эти спутники"

Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff / Flickr

США объявили о создании Россией нового оружия, способного уничтожить спутники.

Как заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд, космос уже стал сферой боевых действий, такой же как воздух, земля и море, так как "Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу американских спутников или даже уничтожить эти спутники с Земли, из космоса или через киберпространство".

Но, как добавил генерал, одна из главных задач Космических сил США - не участие в космических конфликтах, а недопущение их возникновения в космосе, пишет газета The Washington Post. "Мы хотим сохранить эту область безопасной для всех. Наша цель заключается в том, чтобы этого не допустить, поэтому, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников", - сказал Реймонд.

Генерал также пожаловался на растущее количество мусора в космосе в последние годы. По его словам, США отслеживают около 30 тысяч объектов в космосе, большая часть из которых это мусор. Всего, по оценке российских ученых, в околоземном пространстве летает около 23 тыс. крупных объектов, почти 780 тыс. средних и около 150 млн мелких. Столкновение космического аппарата с крупным или средним фрагментом почти гарантированно приведет к разрушению космического аппарата.

По словам командующего Космическими силами США, причина такого огромного количества мусора вокруг Земли проста - стоимость запуска спутников снизилась, их теперь могут запускать даже студенты.

"Наш приоритет - создание службы, которая защитит граждан и интересы национальной безопасности страны, неважно, когда мы сними столкнемся - в ближайшем будущем или через 100 лет. И нам необходимо иметь возможность реагировать на любую угрозу", - заявил генерал Реймонд, отметив, что США стремятся разработать с другими странами, имеющими доступ в космос, единые нормы поведения в околоземном пространстве ради сохранение безопасности мира.

Военные США еще несколько лет назад предупреждали руководство страны, что американские спутники, в частности, система глобального позиционирования GPS, используемая не только для навигации в автомобилях, но и для наведения высокоточного оружия, уязвимы для лазерного оружия России и ее новейших ракет. В 2018 году глава Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон объявил, что Россия способна воздействовать на спутники США с помощью глушения сигналов, кибератак, лазеров, а также спутниками-перехватчиками и баллистическими ракетами.

Весной 2020 года в докладе Разведывательного управления Объединенного штаба США утверждалось, что к концу 2020 года Россия поставит на вооружение противоспутниковые ракеты и другие виды оружия, способные уничтожать спутники США на низкой околоземной орбите.

В декабре 2020 года Космическое командование США подтвердило, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT) и разрабатывает два типа противоспутникового оружия, способного уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.

Отметим, что на сегодняшний день противоспутниковым оружием на основе баллистических ракет обладают Россия, США, Китай и Индия.