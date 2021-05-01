Российский посол в Швеции был вызван в МИД страны, чтобы "выразить протест в связи с мерами РФ", а именно - введенными накануне Россией санкциями против восьми чиновников ЕС

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Российский посол в Швеции был вызван в МИД страны, чтобы "выразить протест в связи с мерами РФ", а именно - введенными накануне Россией санкциями против восьми чиновников ЕС.

Ранее Европейский союз запретил шести гражданам России въезд на территорию стран-членов. В ответ Москва ограничила въезд для восьми граждан ЕС. В черный список был, в частности, внесен и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.

Как заявил официальный представитель шведского МИД Матс Самуэльсон, в отличие от санкций ЕС, российские санкции не обоснованы. По словам Самуэльсона, они "юридически не ясны и выражают политические мотивы".

Накануне представитель МИД Германии также назвал необоснованными введенные Россией санкции против руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха. По его словам, правительство ФРГ "отвергает" эти санкции. "Меры Российской Федерации - в отличие от мер, введенных ЕС в марте в отношении российских лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека - содержательно не обоснованы. Они дополнительно напрасно усложняют отношения с Россией", - заявил представитель германского министерства.

30 апреля МИД России объявил, что запрет на въезд в страну вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Ограничения были установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, зампредседателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.