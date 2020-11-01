В Берлине 31 октября торжественно открылся новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург, получивший имя Вилли Брандта - бывшего канцлера и лауреата Нобелевской премии мира

Boarding2Now / DepositPhotos Аэропорт сооружен в районе Шенефельд на юге Берлина, неподалеку от старого аэропорта Берлин-Шенефельд. Старый аэропорт станет одним из терминалов новой воздушной гавани

Boarding2Now / DepositPhotos

В Берлине 31 октября торжественно открылся новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург, получивший имя Вилли Брандта - бывшего канцлера и лауреата Нобелевской премии мира, сообщает ARD.

Первый рейс из него произведен утром 1 ноября - самолет авиакомпании EasyJet вылетел в Лондон. Из-за пандемии коронавирусной инфекции рейсов в расписании осталось лишь чуть более 20 рейсов в сутки. Пока что использовать аэропорт будут авиакомпании Lufthansa и EasyJet. Он рассчитан на 40 млн пассажиров в год.

Аэропорт сооружен в районе Шенефельд на юге Берлина, неподалеку от старого аэропорта Берлин-Шенефельд. Старый аэропорт станет одним из терминалов новой воздушной гавани.

Аэропорт имени Вилли Брандта будет единственным международным аэропортом германской столицы, ожидается, что он станет третьим по пассажиропотоку в Германии (после Франкфурта и Мюнхена) и войдет в число 15 крупнейших в Европе.

Новый аэропорт выглядит незаконченным, однако переносить открытие еще раз было невозможно из-за грядущего закрытия аэропорта Берлин-Тегель.Аэропорт строили почти 15 лет, напоминает "Немецкая волна". По первоначальным планам, он должен был быть введен в эксплуатацию ровно 9 лет назад. Срок его сдачи, однако, многократно переносился, а стоимость строительства оказалась существенно выше, чем ожидалось, - около семи миллиардов евро вместо двух.

Критики, кроме того, отмечают, что мощностей нового аэропорта - в случае восстановления международного авиасообщения до показателей перед пандемией - не хватит для обслуживания такого крупного города, как Берлин.

СМИ называют аэропорт "символом бесхозяйственности и хаоса планирования" и "кладбищем миллиардов": из-за затягивания работ бюджет долгостроя вырос с 2 до 7 миллиардов евро.