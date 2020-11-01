Силовики начали жесткие задержания участников воскресной акции протеста оппозиции под названием "Дзяды" ( "Предки"), на проспекте Независимости районе ОАО "Агат-электромеханический завод" в Минске.

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в воскресенье на несанкционированных акциях протеста в Минске и других городах были задержаны 36 человек, некоторых уже отпустили. В основном задержания, сообщают правозащитники, проходили в белорусской столице. Троих человек задержали в Гродно.

В списках "Весны" есть гражданин России. Он задержан в Минске и, по информации центра, находится в Первомайском РУВД.Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, колонну разогнали, задержано не менее двух десятков человек. Люди бегут к спорткомплексу "Олимпийский". Силовики произвели выстрел при разгоне демонстрантов на улице Калиновского, несколько человек задержаны, сообщает корреспондент ТАСС.

В частности, задержали и отпустили после проверки документов корреспондента ТАСС. На нем был жилет с надписью "Пресса"

Позже очевидцы отметили, что число участников акции в центре города превысило 10 тыс. человек. Как они рассказали агентству "Интерфакс", силовикам удалось задержать часть протестующих у метро "Московская". Основная колонна смогла уйти. Люди свернули на Волгоградскую улицу и продолжают движение в сторону Академии наук.

Однако, по данным очевидцев, силовики заблокировали часть колонны на участке от Волгоградской до ТЦ "Александров пассаж".

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич, "задержаны несколько человек". При этом она заявила, что не располагает данными о предупредительных выстрелах в воздух в городе, которые, как рассказали очевидцы, произвели силовики.

В Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами. Как сообщают очевидцы, утром в центр города была введена бронетехника. Однако на этот раз речь идет не только о десяти БТР, что традиционно охраняют во время протестов городскую резиденцию Лукашенко. На Проспекте победителей впервые была замечена колонна из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше. Броневики были без номеров. Они проследовали в направлении стелы "Минск город-герой".

В это воскресенье оппоненты действующей власти проводят в Минске марш "Дзяды". Акцию, приуроченную ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября, белорусская оппозиция проводит уже много лет. Традиционно она сопровождается шествием от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине белорусской столицы - месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

В этом году шествие не было санкционировано властями Белоруссии и проходит в рамках акций протеста, которые проводит оппозиция после президентских выборов 9 августа.

Самые массовые акции протеста в Белоруссии проходят по воскресеньям. На улицы города выходят порядка сотни тысяч человек. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

Протесты начались после объявления итогов президентских выборов 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Ранее Александр Лукашенко сделал ряд жестких заявлений в отношении участников несанкционированных протестов, предупредив их участников, что в ответ на их действия последует жесткая реакция силовых структур. При этом он назвал происходящее в стране мятежом и призвал силовиков не расслабляться.

Мінск. На відэа той момант калі калона пратэстуючых ўперлася ў сілавікоў каля станцыі метро "Маскоўская". Каб убраць калону з праезжай часткі - сілавікі пачалі страляць у паветра. pic.twitter.com/OCAQZMmtjn— Еўрарадыё (@euroradio) November 1, 2020

Неизвестный расстреливает убегающего протестующего из предположительно пейнтбольного оружия. pic.twitter.com/FX67OI1NAB— Onliner (@OnlinerBY) November 1, 2020