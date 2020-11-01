На митинге в Тбилиси на проспекте Руставели лидеры оппозиции заявили, что не признают итоги парламентских выборов 31 октября и отказываются входить в новый парламент, сообщает "Интерфакс". Оппоненты власти назвали выборы нелегитимными из-за ряда нарушений.

"Мы встретимся с руководителями дипломатических миссий и передадим им все документальные материалы, как правящая партия фальсифицировала выборы и подкупала избирателей. Мы продолжим давление на власть с улицы, пока не будут назначены новые внеочередные свободные выборы", - заявила на митинге одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Зурабишвили.

В свою очередь один из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили заявил, что оппозиция приложит все усилия, чтобы парламент не смог работать. По его словам, власти оскорбили людей, украв выборы.

"Пусть весь мир встанет на ноги, откажется признать результаты выборов, потребует их аннулирования", - сказал Нателашвили.

По данным СМИ, на проспекте Руставели находятся несколько тысяч человек. Участники митинга решили, что будут ежедневно проводить акции протеста, до назначения внеочередного голосования. О планах оппонентов власти заявила член партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

Голосование на выборах в парламент Грузии прошло накануне. По данным ЦИК страны, явка составила 56,11%. Из 150 депутатов 120 избирались по партийным спискам, еще 30 - по мажоритарным округам. Тем, кто по спискам, было необходимо преодолеть барьер в 1%, последним же для прохода в парламент было нужно набрать свыше 50% голосов.

После обработки 94,26% бюллетеней "Грузинская мечта" набирает 48,12%. Блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" занимает второе место с 26,94%.

Оппозиция называет такое распределение мест "воровством". Минувшей ночью бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию к массовым акциям протеста против властей.