Фото: euronews / YouTube.com Мужчина, задержанный накануне по подозрению в вооруженном нападении на греческого священника православной церкви в Лионе, освобожден из-под стражи

Фото: euronews / YouTube.com

Мужчина, задержанный накануне по подозрению в вооруженном нападении на греческого священника православной церкви в Лионе, освобожден из-под стражи, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на издание Le Progres. Врач рассказал изданию, что задержанный по состоянию здоровья не может находиться под стражей и подлежит принудительной госпитализации.

Прокуратура Лиона сообщила, что у нее пока нет оснований привлечь этого человека к ответственности за нападение на священника.

В субботу, 31 октября, греческий священник был ранен, когда закрывал двери церкви. Неизвестный выстрелил в него из обреза охотничьего ружья и скрылся. Раненого доставили в госпиталь, где ему сделали операцию. Его состояние оценивалось как тяжелое.

В тот же день был задержан человек, похожий по описаниям на стрелявшего в священника. На момент задержания оружия при нем не оказалось, начата проверка его причастности к нападению.

У следствия, как утверждает телеканал BFMTV, нет доказательств, что именно задержанный стрелял в 52-летнего священника. Среди возможных версий произошедшего также проверяется личного конфликта.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о создании кризисного штаба после стрельбы в Лионе. Премьер-министр Франции Жан Кастекс после серии нападений объявил о введении наивысшего уровня террористической угрозы на всей территории страны. После случившегося в Лионе заявил о немедленном возвращении в Париж.

Атаки во Франции последовали после жестких заявлений президента Эмманюэля Макрона в ответ на зверское убийство учителя Самюэля Пати, показавшего студентам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Макрон заявил, что ислам пребывает в кризисе, и высказался за выстраивание во Франции "просвещенного ислама", а также за еще большее отделение религии от государства. Он также пообещал, что Франция не откажется от публикации карикатур.

В мусульманских странах эти слова вызвали отторжение.