Выборы президента Молдавии признаны состоявшимися, свидетельствуют данные о ходе голосования на сайте Центральной избирательной комиссии страны

Фото: Igor Dodon / Facebook.com Овновным соперником нынешнего пророссийски настроенного президента Игоря Додона считается Майя Санду, 48-летний политик-технократ, бывший премьер-министр Молдовы

Фото: Maia Sandu / Facebook.com

В выборах президента Молдавии в воскресенье приняло участие около 43% избирателей - примерно 1,215 млн человек, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики. Это около 43% избирателей, включенных в списки для голосования.

ЦИК сообщил, что более точные данные по количеству избирателей будут объявлены на пресс-конференции председателя ЦИК. Тогда же будут объявлены и первые данные о результатах голосования с нескольких избирательных участков. Предполагается, что уже после полуночи можно будет говорить о предварительных результатах голосования и о том, кто из восьми кандидатов вышел во второй тур выборов.

Ранее в воскресенье выборы были признаны состоявшимися, свидетельствуют данные о ходе голосования на сайте Центральной избирательной комиссии страны, передает "Интерфакс".

К 16:00 местного времени в выборах приняло участие более 935 тыс. человек, что составляет чуть более 33% избирателей от списочного состава. Согласно законодательству, для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, необходимо, чтобы в них приняло участие более одной трети избирателей.Активность избирателей на выборах президента ниже, чем было четыре года назад и на парламентских выборах в 2019 году.

При этом ЦИК уточняет, что ведет подсчет, исходя из избирательной базы в 2 807 182 человека. Это означает, что комиссия не включила в общую базу избирателей жителей Приднестровского региона с подтвержденным гражданством Молдавии и тех, кто постоянно проживает за рубежом, имея гражданство Молдавии.

Перед выборами ЦИК сообщил, что количество граждан, зарегистрированных в Госреестре избирателей, составляет 3 287 140 человек.

Однако, при подсчете активности избирателей, учитываются только граждане с постоянным местом жительством. Остальные включаются в дополнительные списки на 139 участках за рубежом и 42 участках, открытых специально для жителей Приднестровья.

Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 по Москве).

На пост нового президента Республики Молдова претендуют восемь кандидатов. Это председатель "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый, руководитель политической платформы "Достоинство и правда" (Demnitate si adavar, DA) Андрей Нэстасе, депутат от партии "Шор" Виолетта Иванова, выдвиженец либерал-демократов Тудор Делиу, лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией Дорин Киртоакэ, кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку, а также лидер партии "Действие и солидарность" (Partidul Actiunea si Solidaritatea, PAS) Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон, которые по всем опросам должны выйти во второй тур.

Овновным соперником нынешнего пророссийски настроенного президента Игоря Додона считается Майя Санду, 48-летний политик-технократ, бывший премьер-министр Молдовы. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов. Если ни один из кандидатов не наберёт большинства голосов, будет назначен второй, который пройдёт 15 ноября.

Около 35% избирателей Молдовы заявили перед днём голосования, что пока не решили, за кого отдать голос. В 2016 году Игорь Додон победил Майю Санду во втором туре, набрав на 5% голосов больше. С июня до ноября 2019 года Санду руководила правительством, пока Додон не снял её. Глава правительства в то время пыталась помешать Додону поставить ведомство Генерального прокурора под президентский контроль.

Оба политика тогда обвиняли друг друга в зависимости от зарубежной помощи и обслуживании интересов зарубежных правительств.