МИД Армении принял решение отозвать своего посла в Израиле для проведения консультаций из-за поставок оружия Азербайджану.

Как сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, Армения по дипломатическим каналам неоднократно передавала Израилю, что поставки Азербайджану сверхсовременного вооружения неприемлемы особенно в период "широкомасштабной агрессии Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха".

По ее словам, в то время, когда международное сообщество выступает за немедленное прекращение боевых действий, Израиль продолжает поставки вооружения, сообщает сообщает NEWSru Israel.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября: с тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва. Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.

Армения ранее заявляла о поддержке Азербайджана Турцией. И Баку, и Анкара эти обвинения отрицают. В частности, Ереван сообщал, что Азербайджан наносит авиаудары на территории Нагорного Карабаха с применением турецких беспилотников. При этом в Минобороны Армении не уточнили модели летательных аппаратов.