Дональд Трамп во время первого раунда дебатов в рамках президентской избирательной кампании

Donald J. Trump / Twitter Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами

CPD

Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос необходимость изменения формата следующих дебатов кандидатов в президенты, указав на то, что первый раунд он, по его мнению, выиграл. Об этом, как передает ТАСС, глава Белого дома написал в четверг на своей странице в Twitter. "Зачем мне позволять Комиссии по президентским теледебатам менять правила для вторых и третьих дебатов, если я с легкостью выиграл в прошлый раз?" - удивился президент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заверяла, что Трамп примет участие во втором раунде дебатов с кандидатом от демократов Джозефом Байденом 15 октября в Майами (штат Флорида), несмотря на изменение правил их проведения.

Напомним, накануне непартийная некоммерческая Комиссия по президентским теледебатам заявила, что формат следующих прений будет изменен из-за поведения участников.

По данным телеканала CNN, Комиссия по президентским теледебатам рассматривает "все варианты" изменений, включая отключение микрофона одного кандидата во время ответов второго на вопросы модератора. Комиссия намерена обнародовать изменения формата следующих прений кандидатов в президенты США Джозефа Байдена и Дональда Трампа через день или два. "Чем быстрее это будет сделано, тем лучше будет для всех заинтересованных сторон", - пояснил в четверг источник телеканала.

Комиссия, по имеющимся данным, рассматривает "все варианты" таких изменений, включая отключение микрофона одного кандидата во время ответов второго на вопросы модератора. Такую идею выдвинул в среду Байден.

Первый раунд дебатов в рамках президентской избирательной кампании состоялся во вторник вечером в Кливленде (штат Огайо). Соперникам давалось по две минуты на ответ на вопрос модератора, после чего они могли дискутировать, перебивая друг друга. Спустя десять минут после начала дискуссии Трамп и Байден перешли на личности. По данным телекомпании NBC, республиканец перебил своего соперника 128 раз.

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.