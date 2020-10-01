Франция и Германия потребовали "освободить Юрия Дмитриева и положить конец атакам на гражданское общество в России". Об этом говорится в совместном заявлении посла Франции по правам человека Франсуа Крокетта и уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер. Заявление опубликовано на сайте МИД Германии, пишет "Новая газета".

В заявлении говорится, что решение Верховного суда Карелии, приговорившего главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева к 13 годам заключения, "далеко от того чтобы быть беспристрастным", приговор же - "это новая попытка заставить замолчать тех, кто хочет раскрыть исторические преступления в России и сохранить память о сталинском терроре".

"Господин Дмитриев и его работа заслуживают нашей поддержки. Мы потрясены приговором", - заявили представители правительств Германии и Франции.

Отдельное заявление сделало французское министерство иностранных дел. "Как и наши партнеры по Европейскому союзу, Франция призывает к немедленному освобождению Юрия Дмитриева. Французские власти продолжат внимательно следить за ситуацией", - заявили в МИДе Франции, подчеркнув, что приговор вызывает "тем большее беспокойство в связи с тем, что здоровье Дмитриева серьезно ухудшилось" за время его тюремного заключения.

Преследование Дмитриева - это "удар по историку и правозащитнику", известному своими исследованиями сталинского террора, считают в Париже.

"Как подчеркивал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан <…>, там, где академическая свобода находится под угрозой, под угрозой находятся демократия и мир. Вот почему исследователи должны иметь возможность работать свободно", - говорится в тексте заявления МИД Франции.Кроме того, официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил о политической подоплеке дела Дмитриева и призвал к немедленному освобождению историка.

Напомним, 29 сентября Верховный суд Карелии удовлетворил жалобу гособвинения и увеличил срок Юрию Дмитриеву, который, согласно решению суда предыдущей инстанции, мог выйти на свободу уже в ноябре.

В Кремле пообещали внимательнее изучить дело главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал", подчеркнув, что не в праве комментировать судебные решения.