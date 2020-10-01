Два журналиста французской газеты Le Monde ранены в результате обстрела азербайджанскими ВС в Нагорном Карабахе, сообщает в Facebook Армянский единый информационный центр при правительстве Армении

Armenian unified infocenter / Facebook Азербайджан, 1 октября 2020 года

Azerbaijan MOD / Twitter

Два журналиста французской газеты Le Monde ранены в результате обстрела азербайджанскими ВС в Нагорном Карабахе, сообщает в Facebook Армянский единый информационный центр при правительстве Армении.

"В городе Мартуни в результате обстрела азербайджанскими ВС ранены два журналиста газеты Le Monde. Оба они являются гражданами Франции, в настоящий момент их везут в городскую больницу Мартуни", - отмечается в сообщении. Имена журналистов не уточняются.Также в результате обстрела легкое ранение получил оператор новостного блока телеканала "Армения" Арам Григорян.

Телеканал "Дождь" сообщает, что под обстрел в Карабахе попал заместитель главного редактора телеканала Дмитрий Еловский. Он не пострадал и сейчас находится в бомбоубежище. По словам Еловского, коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле. Он также добавил, что в центре города, где находились журналисты, были и мирные жители. МИД Армении сообщил, что сейчас в Армении и в Карабахе находятся более 200 иностранных журналистов.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.