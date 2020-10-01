Франция делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в страну французских журналистов, которые были ранены в Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны азербайджанской армии. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Санитарный самолет готов отправиться, чтобы репатриировать журналистов", - сказал он, подчеркнув, что для скорейшего возвращения журналистов делается все возможное.

МИД Армении сообщил, что сейчас в Армении и в Карабахе находятся более 200 иностранных журналистов.

Армянские власти в четверг сообщили, что группа журналистов, которая находилась в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, попала под артобстрел азербайджанских войск, из-за чего получили ранения два журналиста газеты Le Monde, репортер портала 24news.am и оператор телеканала "Армения".

Позже армянский единый информационный центр при правительстве Армении сообщил о тяжелом состоянии одного из двух журналистов газеты Le Monde, которого оперируют в Степанакерте.