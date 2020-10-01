Навальный убежден, что за его отравлением стоял Путин, "других версий нет"

Алексей Навальный / Facebook.com Алексей Навальный дал первое большое интервью после отравления, в котором выразил уверенность, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

Алексей Навальный дал первое большое интервью после отравления, в котором выразил уверенность, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. "Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий", - сказал политик немецкому изданию Der Spiegel.

Само интервью пока не опубликовано полностью, оно будет доступно позже утром по подписке, а бесплатно - 2 октября. В анонсе отмечается, что Навальный говорил почти два часа, был взволнован, шутил, много смеялся.

"На первый взгляд не видно, что этот человек несколько дней находился в коме и мог умереть. Однако, когда он пытается налить воды из бутылки, ему это удается только с большим усилием, так сильно дрожат руки", - пишут журналисты. Момент действия нейротоксина Навальный описал так: "Вы не чувствуете боли, но знаете, что умираете".

Навального круглосуточно сопровождают телохранители и обращают внимание на детали: например, бутылку газированной воды для него они выбрали из множества бутылок в холодильнике редакции (интервью проходило в главном офисе Spiegel в Берлине). "Случайный выбор увеличивает чувство безопасности", - поясняет издание. Навальный заявил, что собирается вернуться в Россию. "Моя работа сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!"

Покушение на жизнь Алексея Навального станет одной из тем открывающегося 1 октября в Брюсселе саммита ЕС, отмечает DW. Ожидается, что участники этой встречи в верхах примут специальное заявление, осуждающее покушение на Навального с применением боевого химического вещества, и потребуют от властей России тщательно расследовать преступление.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Москвы "прозрачно и полностью" расследовать отравление оппозиционера, отметив, что это не двустороннее дело между Германией и Россией. "Это преступление, которое было совершено на территории России, это нарушение конвенции о запрещении химического оружия, а потому является международным вопросом", - подчеркнула она.