Апелляционный суд Брюсселя в четверг вынес вердикт, который лишь с первого взгляда кажется сенсационным, хотя на самом деле отвечает древним традициям наследования титулов и членства в сословиях.

Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II 52-летняя художник из Брюсселя Дельфина Боэль отныне имеет полное право именоваться принцессой. Этот титул она официально получила в рамках судебных разбирательств, которые длились более 7 лет.

Как сообщает бельгийский телерадиоканал RTBF, Дельфина через суд также получила право носить фамилию королевской династии Саксен-Кобург-Готов. Ее совершеннолетние дети Жозефин и Оскар тоже получили право на титулы принца и принцессы, их именам теперь должно предшествовать обращение "Его (ее) королевское высочество".

Надобно отметить, что внебрачные дети (бастарды, байстрюки) королевской крови, даже если их знатный родитель не признавал их формально, обычно всегда получали какой-нибудь высокий титул. Но лишь в том случае, если их матери были тоже знатных кровей, а не простолюдинками. В случае с Дельфиной Боэль ее матерью была баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, которая состояла в связи с Альбертом II в течение 18 лет, еще до того, как он стал королем.

Так что решение суда даровать Дельфине титул принцессы вполне исторически оправдано. К тому же в январе 2020 года Альберт II официально признал, что является отцом Дельфины Боэль.

Правда сделал он это не добровольно. Бывший король Бельгии долгое время не признавал родства, хотя Дельфина Боэль впервые объявила, что она дочь короля вскоре после венчания Альберта II на царство в 1993 году. Однако добиться признания через суд она не могла по той причине, что суд не может принимать иски к монарху. Обратиться в суд Дельфин смогла лишь после отречения своего отца от престола - в 2013 году.

Именно в день отречения мать Дельфины - баронесса Сибилл де Селис Лонгшам - обнародовала через СМИ факт своей связи с королем, в результате которой и родилась внебрачная дочь.

После отречения Альберта II и, соответственно снятия с него иммунитета на неприкосновенность, Боэль смогла инициировать судебные разбирательства в отношении него. А когда суд обязал бывшего короля пройти ДНК-тест на отцовство и пригрозил ему штрафом в 5 тысяч евро в день в случае отказа, то Альберт II вынужден был признать, что является отцом Дельфины Боэль.